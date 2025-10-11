شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از تولید آلودگی کارخانه سیمان و دیگر شرکت‌های واقع در جاده مرکز دفع و پردازش نخاله عمرانی واقع در حکیمیه تهران گلایه کرد و درخواست پیکیری این موضوع را دارد.

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از کارخانه‌های سیمان اجتناب‌ناپذیر است. این آسیب‌ها شامل آلودگی هوا، آلودگی آب‌های زیرزمینی منطقه، از بین رفتن پوشش گیاهی و… است. لذا در محیط های شهری نباید این کارخانه ها تاسیس شود. طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، صنایع آلاینده و مزاحم باید از شهر خارج شده و به شعاع ۱۲۰ کیلومتری انتقال یابند.

متن شهروند خبرنگار ما:

کارخانه سیمان و ماسه و دیگر شرکت‌های واقع در جاده مرکز دفع و پردازش نخاله عمرانی تهران در جوار شرکت واحد منطقه ۹ اتوبوسرانی با بی توجهی به معیار‌های محیط زیست، گرد و غبار شدید تولید می کند که این گردو غبار شدید تا منطقه حکیمیه و تهرانپارس ایجاد آلودگی شدید می کند.

ما ساکنین محله حکیمیه خواهشمندیم پیگیری کنید ممنون از زحمات شما