به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی بیماران دیالیزی بیمارستان مسیح دانشوری بابت نبود تجهیزات گلایه کرد و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شد.

متن پیام شهروند خبرنگار ما را در ادامه می‌بینید:

با سلام

ممنون از برنامه خوبتون. چند روزی هست که بخش دیالیز بیمارستان مسیح دانشوری رو به علت نبود تجهیزات مصرفی تعطیل کردن و تعداد ۵۰ نفر از مریض‌هایی که عضو بیماری‌های خاص هستن جایی برای انجام دیالیز ندارن و سرگردان شدن.

لطفا صدای ما رو به گوش مسئولین برسونید.