شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی بیماران دیالیزی بیمارستان مسیح دانشوری بابت نبود تجهیزات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی بیماران دیالیزی بیمارستان مسیح دانشوری بابت نبود تجهیزات گلایه کرد و خواستار رسیدگی مسئولان به این موضوع شد.
متن پیام شهروند خبرنگار ما را در ادامه میبینید:
با سلام
ممنون از برنامه خوبتون. چند روزی هست که بخش دیالیز بیمارستان مسیح دانشوری رو به علت نبود تجهیزات مصرفی تعطیل کردن و تعداد ۵۰ نفر از مریضهایی که عضو بیماریهای خاص هستن جایی برای انجام دیالیز ندارن و سرگردان شدن.
لطفا صدای ما رو به گوش مسئولین برسونید.