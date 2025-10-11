به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، مجموعهٔ تلویزیونی ایرانی بچه مهندس تاکنون در چهار فصل تولید شده است. فصل نخست این اثر نوشتهٔ سجاد ابوالحسنی و نگارش فیلمنامه فصل‌های دوم تا چهارم، برعهدهٔ حسن وارسته بوده است.سه فصل اول را علی غفاری و فصل چهارم آن را احمد کاوری کارگردانی کرده اند. تهیه و تولید این اثر بر عهده سعید سعدی بوده است. فصل اول آن در ۳۰ قسمت در ماه رمضان ۱۳۹۷ از شبکه دوم سیما پخش شد. فصل دوم این مجموعه در دی ماه ۹۷، فصل سوم در ماه رمضان ۱۳۹۹، و فصل چهارم نیز در ماه رمضان ۱۴۰۰ پخش شد. داستان این مجموعه در تاریخ معاصر و در سه فاز کودکی، نوجوانی و جوانی پسری مطرح می‌شود که در نوزادی رها شده و در پرورشگاه نام بچه را جواد جوادی می‌گذارند و داستان زندگی جواد از آنجا روایت می‌شود. این سریال در زمان پخش با اقبال بینندگان مواجه شد و اکنون شهروند خبرنگار ما خواهان ادامه ساخت و پخش این مجموعه است.

متن پیام شهروند خبرنگار :

سلام، من از طرفداران پر و پا قرص سریال بچه مهندس هستم و واقعاً دوست دارم فصل پنجم ساخته شود. فصل پنجم می‌تواند ادامه‌دهنده موفقیت سریال باشد و امیدوارم حتماً ساخته شود. لطفاً نقش جواد جوادی را همچنان با آقای محمدرضا رهبری ادامه دهید، چون اجرای ایشان فوق‌العاده است و خیلی به دل مخاطبان می‌نشیند.

خواهشمندم این پیام به دست مسئولین و تیم تولید برسد.

با تشکر