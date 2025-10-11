شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از اقدام به حفاری و اجرای پروژه فاضلاب درمنطقه ۷ تبریز و رها سازی آن بدون مرمت گلایه کرده و خواستار پیگیری موضوع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به حفاری نیمه تمام فاضلاب در منطقه ۷ تبریز شده است.

پیام شهروند خبرنگار ما:

متأسفانه چندین سال پیش، شرکت آب و فاضلاب منطقه ۷، اقدام به حفاری و اجرای پروژه فاضلاب در این کوچه نموده، اما کار را نیمه‌تمام رها کرده و کوچه را در شرایطی نامناسب ترک کرده است. در حالی که پروژه فاضلاب در کوچه‌های مجاور به پایان رسیده، این بن‌بست با مشکل جدی رو‌به‌رو است.

در نتیجه، تنها نیمی از ساکنان این کوچه به شبکه فاضلاب دسترسی دارند و مابقی همسایگان، همچنان با این معضل دست و پنجه نرم می‌کنند. با وجود پیگیری‌های مکرر در طول این سال‌ها، متأسفانه هیچ پاسخی از سوی مسئولان مربوطه دریافت نشده است؛ لذا از شما مسئولان ارجمند درخواست داریم تا هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی فرمایید و با تکمیل پروژه متوقف‌مانده، مشکل دیرینه فاضلاب در این محله را برطرف نمایید.

با سپاس و احترام.

اهالی محله آخماقیه، کوی وحدت – بن‌بست جمکران