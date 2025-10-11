پخش زنده
بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی سنتی با معرفی برگزیدگان در عمارت تاریخی خانه اتحادیه به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه این جشنواره با حضور گروههای شرکتکننده در جشنواره و جمعی از هنرمندان ومسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچون مهدی احمدی، سرپرست معاونت هنری، نیکنام حسینیپور، رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد، سعید سرابی، مسئول استانها در وزارت ارشاد، ابوالفضل صادقینژاد، دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، رضا مردانی، مدیر کل هنرهای نمایشی، سعید اسدی، مدیر انجمن هنرهای نمایشی برگزار شد.
در این مراسم با پخش تصاویری، گرامیداشت هنرمندانی چون مرشد نقی صباغ، حسن طاهریزاده، محمدحسین صمصام، جمال قاسمی، حسین کیانی، ابراهیم ارقمی، صفرعلی محمدزاده، جواد خسروینیا، امیر پارسی برگزار شد. سپس با پخش تصاویری دیگر و اجرای قطعهای نقالی، نکوداشت داود فتحعلی بیگی هنرمند پیشکسوت نمایشهای ایرانی برپا شد.
معرفی برگزیدگان بخش های مختلف
در ادامه، داریوش نصیری، بیانیه هیات داوران جشنواره را قرائت کرد و از هنرمندان شرکتکننده در بخشهای گوناگون جشنواره قدردانی شد.
در آغاز این بخش با حضور سعید اسدی و مرضیه صدرایی برگزیدگان بخش بینالملل این جشنواره معرفی شدند.
همچنین در بخش کارگاههای آموزشی نقالی از بهاره اسماعیلی، آوا عظیمی، زهره استادی، سارا یزدانی و محمدمهدی مرادی تجلیل شد.
در بخش کارگاه آموزش نقالی (به ترتیب مسئول آموزشگاه، مدرس و شاگرد)، مهرداد کاووسی و فاطمه جمالی رتبه سوم، محبوبه نصیرفر، پریسا سیمینمهر و پرنیان مرادی رتبه دوم و حسین حسامنژاد، حسین ظاهری و رضا آل داوود رتبه نخست را کسب کردند.
در بخش پردهخوانی از مهیار مهرنیا سپاس به عمل آمد. این بخش برگزیدهای نداشت.
در بخش شبیه خوانی از محسن نباتی و سیدعباس کرامت تجلیل شد. این بخش برگزیدهای نداشت.
در بخش خیمه شب بازی از سعیده حسن پور و ریحانه امانتی سپاسگزاری شد. این بخش برگزیدهای نداشت.
در بخش نمایش، علیمحمد بیگی، مریم تباسمی و مبینا محلی رتبه سوم، علیمحمد بیگی، مریم تباسمی و مریم حیدری رتبه دوم و حامد ترابی، افسانه غریبنواز و امیرحسین بابالحوائجی رتبه نخست را کسب کردند.
در بخش نمایش سایه سنتی از محبوبه نصیرفر، مبینا حاجی زهی، فاطمه زردکوهی، فهیمه پرویزپور عمران دامنی و هدیه محمودیان سپاس به عمل آمد. در این بخش جواد لالهدوست، پژمان پهلوانی و مبینا فدایینژاد رتبه دوم و معصومه ابیری، پژمان پهلوانی و ندا پویا رتبه اول را کسب کردند.
در بخش نمایش سنتی جی جی بی جی اثری برگزیده نشد.
در بخش نمایش تختحوضی از نفیسه رحمانی، فاطمه باغچه بین، سوشیانت هزارجریبی، صالح اخلاقی، آرزو صراف و رضا عینآبادی تقدیر شد.
در بخش حرکات آیینی اقوام از عظیم واعظی، جعفر میرجعفری، حمیدرضا میرزاییزاده قدردانی شد.
در این بخش صادق سهرابی، صادق کدخدازاده و شهریار مومنی، عثمان نارویی، اشکان میرشکار و سهیل نورزهی رتبه نخست را کسب کردند.
در بخش نقل موسیقایی از احمد سهرابی تجلیل شد.
در این بخش مجتبی خان قیطایی، علیرضا سلیمانی و حسین حیدریطلب رتبه دوم و نصیر ملازهی، گلمحمد بلوچ و عبدالباسط امیریان رتبه نخست را کسب کردند.
در بخش پیش نمایش از محمد محیطی تجلیل شد.
در بخش آیینهای نمایشی اقوام از محمد یوسفیزاده، محمود فرضینژاد و علیرضا صنعتی تجلیل شد.
در این بخش رحمان هوشیاری، سوران حسینی و شاگردانش رتبه دوم و محمد دشتی، رحیمه پردیسپور و شاگردانش رتبه نخست را کسب کردند.
همینطور از محمد دشتی، مهیار هزارجریبی، محمدجواد فریدونی، منصور قربانی، محمد حسنزاده و سمیرا قاضیانی به پاس حضور فعال و موثر در این جشنواره قدردانی شد.
سمیرا قاضیانی و ساسان شکوریان نیز هنرمندانی بودند که دبیر جشنواره به طور ویژه از آنان تجلیل کرد.
در پایان و در بخش تولیدات فضای مجازی از پریسا سیمینمهر، افسانه غریبنواز، سوران حسینی و فهیمه شفیعی سپاسگزاری شد.