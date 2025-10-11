سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل درباره نظامی‌گری آمریکا علیه ونزوئلا گفت که اقدامات واشنگتن حاکمیت سایر کشور‌ها را به شدت نقض می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فو کونگ، سفیر و نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل که با محوریت ونزوئلا برگزار شد، گفت: آمریکا به نام مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیروهایش را در آبهای ساحلی ونزوئلا در کارائیب مستقر کرده است.

وی افزود که آمریکا همچنین با توقیف قایق‌های ونزوئلا موجب «تنش مداوم در منطقه شده است.»

نماینده چین در سازمان ملل تاکید کرد که اقدامات یکجانبه و افراطی علیه قایق‌های سایر کشورها «حق حیات پرسنل آنها و سایر حقوق اساسی انسانی را نقض کرده و تهدیدی علیه آزادی و امنیت دریانوردی است.»

وی خاطرنشان کرد که این اقدامات «حاکمیت سایر کشورها را نیز به شدت نقض کرده و امنیت و صلح منطقه‌ای را تهدید می‌کند.»

دولت ایالات متحده بارها نیکولاس مادورو رئیس‌ جمهور ونزوئلا و مقام‌های ارشد این کشور را با گروه موسوم به «کارتل خورشیدها» مرتبط دانسته و کاراکاس را به تسهیل قاچاق مواد مخدر به آمریکا متهم کرده است. از این رو، آمریکا با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیروهایش را به دریای کارائیب گسیل داشته است.

مادورو درباره اقدام آمریکا گفته: ونزوئلا با بزرگ‌ترین تهدیدی که قاره ما در یک صد سال اخیر به خود دیده، روبرو است.