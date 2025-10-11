به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا هم در کانال تلگرامی خود نوشت: حمایت شما در پیگیری اقدامات تحت منشور سازمان ملل متحد برای مهار تشدید فزاینده تنش‌های نظامی در کارائیب، که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا و همچنین صلح و ثبات کل منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد، بسیار مهم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدامات تحریک‌آمیز نظامی اخیر آمریکا را در کارائیب و آمریکای لاتین به ویژه علیه ونزوئلا تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای توصیف کرد و نسبت به پیامد‌های گسترش بی‌قانونی و یکجانبه‌گرایی جنگ‌طلبانه آمریکا برای صلح و ثبات جهانی هشدار داد.