نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا از ایران به خاطر حمایت از درخواست کاراکاس در شورای امنیت سازمان ملل برای مهار تشدید تنشهای نظامی در کارائیب تشکر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ ایوان خیل وزیر امور خارجه ونزوئلا هم در کانال تلگرامی خود نوشت: حمایت شما در پیگیری اقدامات تحت منشور سازمان ملل متحد برای مهار تشدید فزاینده تنشهای نظامی در کارائیب، که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا و همچنین صلح و ثبات کل منطقه را در معرض خطر قرار میدهد، بسیار مهم است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدامات تحریکآمیز نظامی اخیر آمریکا را در کارائیب و آمریکای لاتین به ویژه علیه ونزوئلا تهدیدی برای صلح و امنیت منطقهای توصیف کرد و نسبت به پیامدهای گسترش بیقانونی و یکجانبهگرایی جنگطلبانه آمریکا برای صلح و ثبات جهانی هشدار داد.