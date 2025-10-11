به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ذبیح الله خداییان در این دیدار با ابلاغ سلام ریاست قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان خالقی پور، صبر خانم فروغ منهی مادر این شهدا که سه فرزندش را تقدیم نظام و انقلاب کرده است، ارج نهاد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در رابطه با جایگاه والای خانواده معظم شهدا و تکریم ایشان، تاکید کرد که امنیت و آرامش امروز کشور را مدیون خون شهدا هستیم .

اولین شهید این خانواده داود خالقی‌پور متولد سال ۱۳۴۴ و در سال ۱۳۶۲ در ۱۸ سالگی و در عملیات پر افتخار و غرور آفرین خیبر و در جزیره مجنون به شهادت رسیده است.

دو شهید دیگر یعنی فرزند دوم و سوم خانواده رسول و علیرضا که به ترتیب متولد سال‌های ۱۳۴۶ و ۱۳۵۰ بودند در سال ۱۳۶۷ و در سنین (۱۹ و ۱۶) سالگی در منطقه شلمچه و در آغوش یکدیگر به شهادت رسیده‌اند.

حاج محمود خالقی‌پور پدر بزرگوار این شهدا نیز که از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است، چند سال قبل درگذشت و به فرزندان شهیدش پیوست.