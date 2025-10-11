پخش زنده
سازمان هواشناسی امروز برای سواحل دریای خزر و مناطقی از جنوب شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما امروز شنبه در سواحل دریای خزر گاهی بارش باران و وزش باد پیشبینی میشود.در سایر مناطق کشور جوی آرام برقرار است.
در ساعات بعد از ظهر در جنوب شرق کشور (سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان) افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده رخ میدهد.
همچنین فردا در شمالغرب کشور نیز وزش باد و رگبار و رعدوبرق در برخی نواحی محتمل است.
دوشنبه با گذر سامانه بارشی از شمالغرب، در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و بخشهایی از مازندران بارش و کاهش دما پیشبینی میشود
در جنوب و نوار ساحلی خلیج فارس هم تا سهشنبه وزش باد نسبتاً شدید و متناوب خواهد بود.