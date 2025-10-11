

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما امروز شنبه در سواحل دریای خزر گاهی بارش باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.در سایر مناطق کشور جوی آرام برقرار است.

در ساعات بعد از ظهر در جنوب شرق کشور (سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و شرق هرمزگان) افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

همچنین فردا در شمال‌غرب کشور نیز وزش باد و رگبار و رعدوبرق در برخی نواحی محتمل است.

دوشنبه با گذر سامانه بارشی از شمال‌غرب، در آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و بخش‌هایی از مازندران بارش و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود

در جنوب و نوار ساحلی خلیج فارس هم تا سه‌شنبه وزش باد نسبتاً شدید و متناوب خواهد بود.