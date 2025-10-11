به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ احمد دیناری با بیان اینکه اشیای تاریخی شامل ظروف، شمعدان و سکه است که در عملیاتی با همکاری نیرو‌های انتظامی کشف شد، گفت: همچنین در این خصوص یک دستگاه فلزیاب کشف و یک خودرو سواری نیز توقیف شد.

دیناری افزود: پس از بررسی کارشناسان میراث‌فرهنگی، اشیای مکشوفه دارای ارزش تاریخی تشخیص داده شد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وی با قدردانی از همکاری نیرو‌های انتظامی و مردم، تاکید کرد: هرگونه حفاری غیرمجاز و خرید و فروش اشیای تاریخی جرم محسوب می‌شود و با متخلفان در این حوزه برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

تاکنون ۷۴۳ اثر خراسان شمالی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که از این تعداد، ۵۲۳ اثر تاریخی، ۵۴ اثر طبیعی، ۱۰۹ اثر ناملموس، ۲۵ اثر منقول تاریخی و ۳۲ پرونده میراث ناملموس نیز با به‌صورت مشترک در حیطه خراسان ثبت شده است.