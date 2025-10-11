

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ صابری رئیس هلال احمر شهرستان سوادکوه گفت: خبر سقوط یک دوچرخه سوار در منطقه جنگلی کلاریجان به پایگاه لله بند سوادکوه اعلام و بلافاصله دو تیم عملیاتی به همراه یک دستگاه آمبولانس و ست نجات متشکل از ۵ نفر به محل حادثه اعزام شدند

او افزود: گروه امدادی پس از ۴ کیلومتر پیمایش در منطقه جنگلی و صعب العبور به مصدوم دسترسی پیدا کرده و پس از اقدامات پیش بیمارستانی در جهت شکستگی استخوان مصدوم توسط بسکت به منطقه امن منتقل و تحویل عوامل ۱۱۵ شد