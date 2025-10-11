پخش زنده
در مسابقات زورخانهای قهرمانی آسیا، جعفر نوری پهلوان استان همدان، قهرمان آسیا در رشته میلگیری سنگین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات زورخانهای قهرمانی آسیا از ۱۷ تا ۱۹ مهر در شهر ارومیه برگزار شد و ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله عراق، پاکستان، هند، کرهجنوبی، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان در آن حضور داشتند.
در این رقابتها، تیم ملی ایران با اقتدار عنوان قهرمانی تیمی زورخانهای را به دست آورد و تیمهای عراق، افغانستان و تاجیکستان در جایگاههای دوم و سوم مشترک قرار گرفتند.
در بخش انفرادی میلگیری سنگین نیز جعفر نوری از همدان با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمان آسیا را کسب کند، نوری اهل شهرستان اسدآباد و روستای خاکریز است.
همچنین در بخش کشتی پهلوانی، ملیپوشان ایران با قدرت تمام حریفان خود را شکست داده و عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.