به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسابقات زورخانه‌ای قهرمانی آسیا از ۱۷ تا ۱۹ مهر در شهر ارومیه برگزار شد و ۱۸۰ ورزشکار از ۱۷ کشور از جمله عراق، پاکستان، هند، کره‌جنوبی، افغانستان، ازبکستان و تاجیکستان در آن حضور داشتند.

در این رقابت‌ها، تیم ملی ایران با اقتدار عنوان قهرمانی تیمی زورخانه‌ای را به دست آورد و تیم‌های عراق، افغانستان و تاجیکستان در جایگاه‌های دوم و سوم مشترک قرار گرفتند.

در بخش انفرادی میل‌گیری سنگین نیز جعفر نوری از همدان با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمان آسیا را کسب کند، نوری اهل شهرستان اسدآباد و روستای خاکریز است.

همچنین در بخش کشتی پهلوانی، ملی‌پوشان ایران با قدرت تمام حریفان خود را شکست داده و عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.