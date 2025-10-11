پخش زنده
همزمان با گرامیداشت روز ملی روستا و عشایر، جشنواره بازیهای محلی و ورزشهای بومی در شهرستان ورزنه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این جشنواره، دانشآموزان مدارس روستایی شهرستان با اجرای ورزش صبحگاهی، برنامههای گروهی و مسابقات بازیهای محلی، روزی شاد و پرنشاط رقم زدند.
در این جشنواره به برگزیدگان رشتههای مختلف، جوایزی اهدا شد.
روز ملی روستا و عشایر هر سال در پانزدهم مهرماه با هدف پاسداشت فرهنگ، آداب و سنن روستایی و ترویج سبک زندگی روستایی گرامی داشته میشود.
این روز فرصتی برای نمایش ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی بهویژه در میان نسل نوجوان است.
ورزنه مرکز شهرستان ورزنه و در ۱۰۵ کیلومتری اصفهان و بخش خشک این استان و در منتهیالیه شرقی رودخانه زایندهرود و نزدیکی تالاب گاو خونی واقع شده است.
بانوان این شهر به صورت سنتی چادر سفید بر سر میکنند که به این جهت به شهر فرشتگان سفیدپوش نیز معروف است.