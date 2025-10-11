به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به فعالیت ۹۰ واحد تولید ماهی سردآبی در استان، گفت: در شش ماهه امسال، ۹۰۰ تن ماهی سردآبی در خراسان شمالی تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصدکاهش داشته است.

محمد محمدزاده به وجود ۱۰۰ واحد فعال تولید ماهی گرمابی و ۱۶ واحد پرورش ماهی زینتی در استان، از تصویب ۱۷ پرونده به مبلغ ۵۴۹ میلیارد ریال برای توسعه شیلات استان در نیمه اول سال جاری خبر داد.

محمدزاده تصریح کرد: توسعه صنعت شیلات در خراسان شمالی، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه ایفا کند.