به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،جشنواره ملی کاریکاتور با موضوع «مدیریت مصرف آب» که به همت شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در حال برگزاری است، پس از رقابت صدها اثر از هنرمندان سراسر کشور، به ایستگاه پایانی خود رسید و برگزیدگان نهایی روز ۲۰ مهرماه در آیینی ویژه در کرمانشاه مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

رضا داودی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب و بهره‌گیری از زبان هنر برای انتقال پیام‌های آموزشی، برای نخستین‌بار در سطح ملی به میزبانی شرکت آبفای کرمانشاه در حال برگزاری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه افزود: در مجموع ۴۴۵ اثر از ۱۶۶ هنرمند از نقاط مختلف کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در ۲ بخش بزرگسال و کودک و نوجوان داوری شدند.

به گفته داودی، در بخش کودکان و نوجوانان ۶۱ اثر از ۲۵ شرکت‌کننده به دبیرخانه رسیده است .

وی با اشاره به روند داوری آثار اظهار کرد: نخستین مرحله داوری بخش بزرگسال در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴ به‌صورت اینترنتی و با حضور اساتید برجسته هنر کاریکاتور کشور شامل استاد بهمن عبدی از تهران، استاد مسعود ضیایی زردخشویی از اصفهان و استاد فخرالدین دوست‌محمد از کرمانشاه برگزار شد.

به گفته مدیرعامل آبفا کرمانشاه در این مرحله ۱۴۸ اثر حذف و ۲۳۷ اثر به مرحله دوم راه یافتند و در مرحله دوم داوری روز دوشنبه از ساعت ۸ تا ۱۳ برگزار شد و در پایان، ۱۷۶ اثر حذف و ۱۱۱ اثر به مرحله سوم راه پیدا کردند.

داودی افزود: در مرحله نهایی نیز که روز چهارشنبه دوم مهرماه برگزار شد، ۴۶ اثر به عنوان فینالیست انتخاب و به مرحله پایانی جشنواره راه یافتند.

مدیرعامل شرکت آبفای کرمانشاه با بیان اینکه فراخوان جشنواره از اواخر تیرماه صادر و تا ۲۰ شهریورماه ادامه داشت، گفت: هدف ما از برگزاری این جشنواره، استفاده از ظرفیت هنر برای انتقال پیام‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه آب بود. زبان تصویر و طنز در قالب کاریکاتور، می‌تواند بیش از هر رسانه‌ای در ذهن مردم تأثیر بگذارد.

او افزود: این جشنواره، نخستین رویداد ملی در حوزه آب است که به میزبانی شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه برگزار می‌شود و امیدواریم آغازگر حرکتی فرهنگی در مسیر مصرف مسئولانه منابع حیاتی کشور باشد.»

به گفته داودی، مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشنواره ملی کاریکاتور با موضوع مدیریت مصرف آب، روز ۲۰ مهرماه با حضور مسئولان، هنرمندان و پیشکسوتان حوزه کاریکاتور در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

از میان آثار رسیده، ۴۶ هنرمند از استان‌های مختلف کشور به مرحله پایانی راه پیدا کردند که از جمله آن‌ها می‌توان به راضیه رازقی، سعید صادقی، مهدی عزیزی، مبین ساعدی، محمدعلی خوشکام، بهمن جلالی نوکنده، پویا عبدلی، حامد مرتضوی علوی، حسین نقیب، محمدتقی‌پور، اسماعیل جانبلاغی، احمدرضا سهرابی، اعظم‌السادات سیادت، بهرام زنگنه‌نیا، محمود برخورداری، علی راسترو، بابک شکری، دلارام خدایی، گیلدا خلیفه، محمدرضا حق‌شناس و جواد شاه‌مرادی اشاره کرد.

در مراسم اختتامیه این جشنواره، ۵ هنرمند در بخش بزرگسال به‌عنوان برگزیده نهایی معرفی خواهند شد و ۳ هنرمند دیگر نیز شایسته تقدیر شناخته می‌شوند. همچنین در بخش کودک و نوجوان، ۵ اثر برگزیده به مرحله پایانی راه یافته و یکی از هنرمندان توانخواه نیز به پاس نگاه خلاقانه خود، به‌عنوان شایسته تقدیر ویژه جشنواره انتخاب خواهد شد.