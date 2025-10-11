به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرپرست اداره‌کل شیلات خوزستان با اشاره به طرح صید پاک به‌عنوان الگویی اصلاحی در روش‌های صید گفت: این طرح با هدف جایگزینی روش‌های سنتی و آسیب‌زننده مانند صید ترال و گوشگیر با ابزار‌های صید سازگار با محیط زیست، از جمله قلاب، آغاز شده تا ضمن حفظ ذخایر آبزیان، درآمد صیادان را نیز تأمین شود.

موسوی با تأکید بر محدودیت منابع دریایی و ضرورت حفظ پایداری اشتغال جامعه ساحل‌نشین گفت: اعمال محدودیت‌های فصلی صید در زمان تخم‌ریزی، ایجاد زیستگاه‌های مصنوعی و رهاسازی ماهیان بومی و دریایی از جمله اقدامات مؤثر شیلات است.

او با اشاره به گونه‌های با ارزش اقتصادی که در معرض خطر قرار دارند ضرورت حفاظت و فراهم نمودن شرایط جهت افزایش توان بازسازی ذخایر را یادآور شد و افزود: پس از انجام مناقصه و انتخاب سرمایه‌گذار، عملیات ساخت بندر صیادی جزیره مینو آغاز خواهد شد؛ این اقدام گامی در ساماندهی فعالیت‌های صیادی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.