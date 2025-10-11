پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر یزد: علیرغم گذشت مدت زیادی از مهلت قانونی این طرح و تذکرات مکرر شورا، تاکنون ادارهکل راه و شهرسازی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیفی در دویست و شصت و هفتمین نشست علنی شورا با انتقاد از تأخیر طولانی در بهروزرسانی طرح جامع شهر یزد گفت:علیرغم گذشت مدت زیادی از مهلت قانونی این طرح و تذکرات مکرر شورا، تاکنون ادارهکل راه و شهرسازی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده است.
وی افزود: بارها از دستگاه مربوط خواستیم گزارشی از وضعیت طرح جامع ارائه شود و یا مشاور طرح مربوط در صحن شورا حضور پیدا کند، اما تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکردهایم. ضروری است هرچه سریعتر تعیینتکلیف این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
سیفی با اشاره به اهمیت این طرح در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهر یزد بر اساس طرح جامع قبلی اداره میشود و لازم است هرچه سریعتر طرح جدید تدوین و اجرا شود. راه و شهرسازی نباید نسبت به این امر مهم بیتوجه باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد در بخش دیگری از سخنان خود به نشست مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تهران اشاره کرد و اظهار داشت: موضوع حریم و محدوده شهر و تعغیراتی که در شهر تهران و مراکز استانها اتفاق میافتد مشکلی بود که مطرح و مقرر شد مجلس نسبت به اصلاح قانون اقدام کند.
وی اضافه کرد: در همین راستا، طرحی با امضای ۱۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تهیه شده که بر اساس آن، هرگونه جابجایی در محدودههای شهری باید با استعلام رسمی از شهرداریها انجام شود.
سیفی در پایان گفت: مسائل و مشکلات مرتبط با شهر یزد نیز در مجمع تهران مطرح شد و بخشی از آن در صورتجلسه پایانی درج شد. امیدواریم با پیگیری این درخواستها، بخش زیادی از مشکلات شهر یزد و سایر شهرها برطرف شود.