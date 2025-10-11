پخش زنده
چهارمین جشنواره آلو، گردو و غذاهای محلی با هدف معرفی آداب و رسوم و تولیدات روستای حیدره قاضیخان بهار از توابع استان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون میراث فرهنگی و گردشگری استان همدان در این جشنواره با بیان اینکه از ۳۸ جشنواره استان همدان تعداد ۲۴ جشنواره و رویداد در تقویم گردشگری ثبت شده است، گفت: برگزاری اینگونه از جشنوارهها یکی از موثرترین روشهای تبلیغات بوده است و این رویدادها جنبههای مقصد مورد نظر را معرفی و به توسعه اقتصاد پایدار کمک شایانی دارد.
علی خاکسار افزود: تبلیغ رویدادها در سطح استانی و ملی موجب حضور تورها و آژانسهای گردشگری در منطقه شده و شور و نشاط اجتماعی را به همراه خواهد داشت و چرخه اقتصادی مستقیم را از طریق گردشگر برای تولید کنندگان و باغداران به وجود میآورد و در این بین دلالان و واسطهها و هزینههای حمل و نقل حذف میشود.
او تأکید کرد: در حال آمادهسازی پرونده یکی از سه روستای مستعد گردشگری استان برای ارسال به سازمان جهانی گردشگری در سال ۲۰۲۶ هستیم که روستای گردشگری حیدرهقاضیخانی نیز در میان این سه روستاست و بعنوان برند گردشگری روستای استان میتواند در جذب گردشگر تأثیرگذار باشد، ضمن اینکه روستای ملحمدره اسدآباد و روستای ورکانه از شهرستان همدان نیز بهعنوان کاندیدای ثبت جهانی معرفی شدهاند.
خاکسار در ادامه هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی گردشگران و مردم با آداب و رسوم روستا، ایجاد ارتباط مستقیم بین مصرفکننده و تولیدکننده و معرفی محصولات و صنایع دستی منطقه دانست و تصریح کرد: از مسئولان و مردم درخواست داریم اگر قابلیت و ظرفیتی را در شهرستان خود میشناسند این ظرفیتها را به میراث فرهنگی معرفی و یا در سامانه ملی رویدادها ثبت کنند تا این موارد برای اجرای جشنواره بررسی شود.
علاوه بر برگزاری برنامههای شاد و مفرح و موسیقی محلی در این جشنواره، در حاشیه این جشنواره نمایشگاه و بازارچهای شامل ۳۰ غرفه از محصولات کشاورزی و صنایع دستی برپا بود.