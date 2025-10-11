زلزله دیشب در فاروج خسارتی نداشت
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: در پی زمینلرزه ۳.۶ ریشتری فاروج، ۲۶ روستای شهرستان ارزیابی شد و خوشبختانه خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی
؛ ابوالفضل محبان گفت: به دنبال زمینلرزه ۳.۶ ریشتری شامگاه جمعه ۱۸ مهرماه در حوالی شهرستان فاروج و صفیآباد، عملیات ارزیابی اولیه از سوی خانههای هلال این شهرستان آغاز شد.
وی افزود: ۹ روستا در بخش صفیآباد و ۱۷ روستا در سطح شهرستان فاروج مورد ارزیابی قرار گرفتهاند که خوشبختانه هیچ خسارتی به ساکنان یا واحدهای مسکونی وارد نشده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی بیان کرد: تیمهای امدادی همچنان در حالت آماده باش هستند و وضعیت مناطق پیرامونی نیز بهصورت مستمر از سوی نیروهای هلالاحمر در حال پایش است.