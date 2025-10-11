پخش زنده
مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان از کشف۵۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛شیرزاد جمشیدی گفت: با اجرای عملیات اطلاعاتی و جهادی کارشناسان دفتر حراست شرکت توزیع برق نیروی انتظامی استان ۵۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در استان شناسایی و جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با بیان اینکه از این میزان ،۶ دستگاه ماینر در یک انبار ضایعاتی دورود کشف شده ،افزود:هریک از این دستگاهها بهاندازه مصرف برق ۱۰ واحد مسکونی انرژی مصرف میکنند و فعالیت آنها موجب افزایش بار شبکه و ایجاد اختلال در تأمین برق مشترکان میشود.
جمشیدی از همشهریان خواست در صورت مشاهده ی هرگونه فعالیت مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا اقدام قانونی لازم انجام شود.