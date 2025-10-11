پخش زنده
امروز: -
رزمایش تخلیه اضطراری در ساختمان عملیات این اداره کل با هدف ارزیابی آمادگی و هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و پشتیبانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس مرکز HSE، آتشنشانی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان گفت: این رزمایش در ساختمان عملیات و براساس دستورالعملهای اجرایی طرح واکنش در شرایط اضطراری و طرح تخلیه اضطراری و محل تجمع ایمن ارسالی از سوی ستاد مرکزی ابلاغی از سازمان پدافندغیرعامل کشور اجرا شد.
احمد غفارزاده افزود: پایش و هماهنگی بین واحدهای همکار در زمان بروز شرایط اضطراری، ارزیابی عملکرد تیمهای عملیاتی در امور ایمنی و آتشنشانی و امور حفاظتی و بررسی عملکرد در زمان بحران، شناسایی عوامل ایجاد خطر و بحران و همچنین ارزیابی میزان آگاهی و مهارت نیروهای عملیاتی از جمله اهداف برگزاری این رزمایش بود.