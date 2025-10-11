

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد، این دستاورد بی‌ سابقه را مهر تأییدی بر ارتقای کیفی فعالیت‌ های دانشگاه در سطح جهانی دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی گناباد با این موفقیت، در کنار ۳۰ دانشگاه علوم پزشکی برتر ایران قرار می‌ گیرد که توانسته‌ اند شرایط حضور در این نظام معتبر رتبه‌ بندی را احراز کنند.

دکتر علی فیروزی افزود: رتبه‌ بندی تایمز عملکرد مؤسسات آموزش عالی را بر پایه ۱۷ شاخص تخصصی در قالب پنج محور اصلی ارزیابی می‌ کند. استناد به آثار علمی، تولیدات پژوهشی، کیفیت آموزش، ارتباط با صنعت و شاخص بین‌ المللی بودن این پنج محور را شامل می شود.

وی گفت: کسب مجوز حضور در این نظام رتبه‌ بندی، نشان می‌ دهد که دانشگاه علوم پزشکی گناباد در تمامی این پنج محور به سطوح استاندارد بین‌ المللی دست یافته و توانسته خود را به عنوان یک دانشگاه پژوهش‌ محور، اثرگذار و بین‌ المللی معرفی کند.