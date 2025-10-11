

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت علیرضا سلیم پور از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت علیرضا حقیقی از باشگاه خیبرخرم آباد، این باشگاه به پرداخت به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۸ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت صدرالدین حافظی از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.