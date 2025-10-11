سفیر و نماینده دائم ونزوئلا در سازمان ملل در نطقی قاطع در شورای امنیت نسبت به «کارزار نظام‌مند تهاجم و اطلاعات نادرست» توسط آمریکا علیه کشورش هشدار داد و از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از یک فاجعه دیگر در آمریکای لاتین، فوراً اقدام کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس به نقل از رسانه‌های ونزوئلا، ساموئل مونکادا سفیر و نماینده دائم ونزوئلا در شورای امنیت، آمریکا را به ایجاد یک درگیری ساختگی برای توجیه تجاوز نظامی متهم کرد و گفت: این درگیری وجود خارجی ندارد، بلکه ساخته و پرداخته ایالات متحده است. آنها با اعتیاد خود به نفت، جنگی بی‌پایان را ترویج می‌کنند؛ همان اعتیادی که آنها را به تهاجم به عراق و افغانستان کشاند. زمان آن فرارسیده که از تکرار آن تاریخ در ونزوئلا جلوگیری کنیم.

مونکادا با ارائه فهرستی از اتهامات، به نظامی‌سازی دریای کارائیب، اعدام‌های فراقضایی غیرنظامیان، آزار و اذیت ماهیگیران و همچنین «ربودن ۷۸ کودک ونزوئلایی در خاک آمریکا» اشاره کرد و افزود این کودکان از خانواده‌های خود جدا شده و به عنوان گروگان‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از کودکان نباید به عنوان ابزار اخاذی استفاده شود. آمریکا با چه حقی بی‌گناهان را به وحشت می‌اندازد؟

سفیر ونزوئلا با وجود این تحریکات، بر تعهد کشورش به صلح تأکید کرد و گفت: ما کشوری با عزت هستیم که هرگز در جنگ‌های بین‌المللی شرکت نکرده است. اما اگر مورد حمله قرار بگیریم، همانطور که در منشور ملل متحد تصریح شده، از حق خود برای دفاع استفاده خواهیم کرد.

سه درخواست مشخص ونزوئلا از شورای امنیت

با توجه به وخامت اوضاع، ونزوئلا سه اقدام فوری را به شورای امنیت پیشنهاد داد:

۱. به رسمیت شناختن تهدید علیه صلح: شورای امنیت رسماً اعلام کند که تشدید تنش نظامی آمریکا در کارائیب، خطری برای ثبات منطقه‌ای است.

۲. اقدامات پیشگیرانه فوری: خواستار اتخاذ تدابیر مشخص برای جلوگیری از وخامت اوضاع، از جمله توقف مانور‌های نظامی و اقدامات خصمانه هستیم.

۳. قطعنامه الزام‌آور برای حفاظت از حاکمیت ونزوئلا: شورای امنیت قطعنامه‌ای را تصویب کند که به موجب آن تمام اعضا – از جمله ایالات متحده – متعهد به احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی ونزوئلا شوند.

مونکادا سخنان خود را با این هشدار به پایان رساند که ونزوئلا تسلیم باج‌خواهی نمی‌شود. تمایل ما به گفت‌و‌گو نباید با تبعیت اشتباه گرفته شود. ما قبلاً گورستان یک امپراتوری بوده‌ایم و اگر مورد تهاجم قرار بگیریم، با تمام ابزار‌هایی که در اختیار داریم از خود دفاع خواهیم کرد. ونزوئلا متعلق به ماست، نه ایالات متحده.

قرار است پیشنهاد ونزوئلا در جلسات آتی شورای امنیت، در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده در منطقه، مورد بررسی قرار گیرد.