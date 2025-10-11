مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت: در آستانه فصل سرد سال، ارتقا ایمنی گازرسانی به مشترکان خانگی و صنعتی در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معرفت خدابنده در نشست بررسی نشتی گاز در اردبیل، از عملیات گسترده نشت‌یابی حدود ۶ هزار کیلومتر از خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز استان در ۶ ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

وی به اهمیت این اقدام در ارتقای ایمنی و حفظ کیفیت خدمات اشاره کرد و افزود: هدف اصلی از اجرای فرآیند نشت‌یابی شناسایی دقیق و ثبت نقاط دارای نشت گاز و ارسال فوری اطلاعات به تیم‌های کنترل و تعمیر است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد: این فعالیت یکی از ارکان کلیدی ارائه خدمات ایمن و پایدار به مشترکان گاز به شمار می‌رود و پس از شناسایی نقاط دارای نشت گاز، اقدامات اصلاحی در کوتاهترین زمان ممکن توسط بهره‌برداری نواحی گازرسانی آغاز و تکمیل می‌شود.

خدابنده با تأکید بر ضرورت انطباق کامل فعالیت‌های شرکت با استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های شرکت ملی گاز ایران گفت: علاوه بر نشت‌یابی خطوط و شبکه، بازرسی‌های تخصصی از پروژه‌های در حال اجرا، ایستگاه‌های تقلیل فشار و سیستم‌های حفاظت کاتدی نیز صورت گرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ کیلومتر از خطوط تغذیه و شبکه توزیع به همراه ۲۴۴ هزار انشعاب تحت پوشش نشت‌یابی قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در شرکت گاز استان اردبیل بیان کرد: تا پایان سال‌جاری مقرر شده ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه و خطوط تغذیه به همراه ۲۴۵ هزار انشعاب توسط گروه‌های نشت‌یابی بازرسی و کنترل شوند.