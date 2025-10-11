پخش زنده
طرح یارانه دستمزد؛ ابتکاری امیدآفرین برای حمایت از کارفرمایان و اشتغالآفرینی جوانان در خراسان جنوبی، اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی این طرح از مهر امسال، مجددا در خراسان جنوبی فعال شده است.
اشرفی گفت: طرح «یارانه دستمزد» یکی از برنامههای امیدآفرین دولت در حمایت از کارفرمایان و جذب نیروهای شغلاولی است که به صورت ماهانه بخشی از دستمزد نیروی کار جدید را به کارفرما پرداخت میکند.
وی افزود: در قالب این طرح، دولت بهصورت ماهانه بخشی از دستمزد نیروی کارِ شغلاولی را به عنوان یارانه به کارفرمایان پرداخت میکند تا انگیزه جذب نیروی جوان و تحصیلکرده در بنگاههای اقتصادی افزایش یابد.
اشرفی هدف از اجرای طرح را کاهش هزینههای جذب نیرو، ارتقای مهارت جوانان و تقویت پایداری اشتغال عنوان کرد و گفت: منظور از نیروی کار شغلاولی، تمامی بیکاران دانشآموخته دارای حداکثر ۳۵ سال سن هستند که در سامانه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبتنام کردهاند، فاقد سابقه بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی بوده و حداقل دارای مدرک تحصیلی کاردانی هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی تصریح کرد: طرح یارانه دستمزد علاوه بر کمک به کارفرمایان برای جذب نیروهای متخصص، زمینهساز اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری در استان است.