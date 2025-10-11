به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ یوسف نیرویی به خبرنگار صدا و سیما گفت: مینی بوسی که بامداد امروز با

۸ سرنشین ، به دلیل نقص فنی در محدوده پل اول شهرک تاریخی ماسوله متوقف شده بود ، به دلیل بریدن ترمز و قرار گرفتن در سراشیبی ، از ارتفاع ۳ متری به داخل رودخانه سقوط کرد.

شهردار ماسوله با بیان اینکه سرنشینان این خودرو به کمک نیروهای امدادی خارج شدند ، افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ خسارت جانی نداشت و حال همه سرنشینان خوب است.

وی گفت: هم اکنون این مینی بوس در محوطه شهرداری ماسوله پارک شده است.