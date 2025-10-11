به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی گفت: این حادثه بامداد جمعه ۱۸ مهرماه در کیلومتر ۲۳ جاده شیروان – بجنورد و در محدوده پیچ پرورش ماهی اتفاق افتاد.

محبان با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم امدادی پایگاه سیساب به محل اعزام شد، افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد سه نفر در این حادثه دچار آسیب شدند که متأسفانه یکی از سرنشینان در صحنه جان باخت و دو مصدوم دیگر نیز پس از اقدامات اولیه با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.