واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در جاده شیروان به بجنورد، یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: این حادثه بامداد جمعه ۱۸ مهرماه در کیلومتر ۲۳ جاده شیروان – بجنورد و در محدوده پیچ پرورش ماهی اتفاق افتاد.
محبان با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات، تیم امدادی پایگاه سیساب به محل اعزام شد، افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد سه نفر در این حادثه دچار آسیب شدند که متأسفانه یکی از سرنشینان در صحنه جان باخت و دو مصدوم دیگر نیز پس از اقدامات اولیه با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.