به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۹ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های چین

شینهوا

- کاخ موزه پکن صد سالگی خود را جشن می‌گیرد

- اقدامات چین علیه هزینه‌های بندری ایالات متحده

- معاون نخست وزیر چین: شرکت‌های چند ملیتی را تشویق می‌کنیم تا سرمایه گذاری در چین را گسترش دهند

- فلسطینی‌های آواره با اجرای توافق آتش بس به غزه شمالی بازمی گردند

- تعداد کشته‌های شربت سرفه تقلبی در هند به ۲۴ نفر رسید

- تحلیل: آتش بس غزه چه تاثیری بر حوثی‌های یمن خواهد داشت؟

- ایران نمایندگان اتحادیه اروپا را به دلیل ادعا‌های ضد تهران احضار کرد

- کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل از زمان درگیری غزه به ۲۱ میلیارد دلار رسید

گلوبال تایمز

- سفارت چین به نگرانی‌های مربوط به ورود کشتی‌های ماهیگیری به آب‌ها و بنادر شیلی پاسخ می‌دهد

- چین از گروه جی ۲۰ می‌خواهد که از سیستم تجاری چندجانبه و تجارت آزاد حمایت کنند

- نماینده چین از آمریکا می‌خواهد که از تشدید وضعیت کارائیب در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند

- چین و سوئیس سند مشترک برای تعمیق همکاری و پیشبرد مشارکت راهبردی امضاء کردند

- ماکرون سباستین لکورنو را به عنوان نخست وزیر فرانسه منصوب کرد

- ۱۹ کشته یا مفقود در انفجار نیروگاه نظامی تنسی آمریکا

- دولت ترامپ در دهمین روز تعطیلی دولت شروع به اخراج می‌کند

سی جی تی ان

- سمپوزیوم صدمین سالگرد کاخ‌موزه در پکن برگزار شد

- اقتصاد شبانه؛ پیشران مصرف تعطیلات در چین

- چین از کشتی‌های آمریکایی هزینه‌های ویژه دریافت می‌کند

- نخست وزیر چین: پکن آماده تقویت تبادلات راهبردی با کره شمالی است

- شمارش معکوس برای آغاز یکصدو سی وهشتمین نمایشگاه بین المللی «گوانگ‌جو»

- چین به اقدام آمریکا در قرار دادن نهاد‌های چینی در فهرست کنترل صادرات، واکنش نشان داد

- تناقض آشکار در رویکرد آمریکا؛ تاکید بر آتش بس و ارسال سلاح به اسرائیل

- هشدار سونامی پس از زمین‌لرزه ۴/۷ ریشتری در فیلیپین

- حضور رهبر چین در نشست جهانی زنان

چاینا دیلی

- موفقیت چین در دستیابی به فناوری تولید تراشه‌های ۲D

- ترامپ: آمریکا ۱۰۰ درصد تعرفه اضافی بر چین اضافه خواهد کرد

- صلح در تنگه با خطابه جدایی طلبان به خطر افتاده است

- ایران خواستار اجرای کامل آتش بس غزه شد

- حکم دادگاه در مورد تعرفه‌ها ضربه‌ای به دولت آمریکا

روزنامه مردم

- جشن صدسالگی کاخ موزه پکن

- توطئه جدایی طلبانه لای بزرگترین تهدید برای صلح در تنگه تایوان است

- اقدامات مقابله‌ای چین علیه هزینه‌های بندری ایالات متحده

- گسترش مشارکت چین و عمان تحت ابتکار کمربند و جاده

- چین و عربستان رزمایش مشترک دریایی برگزار می‌کنند