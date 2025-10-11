پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۹ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
شینهوا
- کاخ موزه پکن صد سالگی خود را جشن میگیرد
- اقدامات چین علیه هزینههای بندری ایالات متحده
- معاون نخست وزیر چین: شرکتهای چند ملیتی را تشویق میکنیم تا سرمایه گذاری در چین را گسترش دهند
- فلسطینیهای آواره با اجرای توافق آتش بس به غزه شمالی بازمی گردند
- تعداد کشتههای شربت سرفه تقلبی در هند به ۲۴ نفر رسید
- تحلیل: آتش بس غزه چه تاثیری بر حوثیهای یمن خواهد داشت؟
- ایران نمایندگان اتحادیه اروپا را به دلیل ادعاهای ضد تهران احضار کرد
- کمک نظامی ایالات متحده به اسرائیل از زمان درگیری غزه به ۲۱ میلیارد دلار رسید
گلوبال تایمز
- سفارت چین به نگرانیهای مربوط به ورود کشتیهای ماهیگیری به آبها و بنادر شیلی پاسخ میدهد
- چین از گروه جی ۲۰ میخواهد که از سیستم تجاری چندجانبه و تجارت آزاد حمایت کنند
- نماینده چین از آمریکا میخواهد که از تشدید وضعیت کارائیب در جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند
- چین و سوئیس سند مشترک برای تعمیق همکاری و پیشبرد مشارکت راهبردی امضاء کردند
- ماکرون سباستین لکورنو را به عنوان نخست وزیر فرانسه منصوب کرد
- ۱۹ کشته یا مفقود در انفجار نیروگاه نظامی تنسی آمریکا
- دولت ترامپ در دهمین روز تعطیلی دولت شروع به اخراج میکند
سی جی تی ان
- سمپوزیوم صدمین سالگرد کاخموزه در پکن برگزار شد
- اقتصاد شبانه؛ پیشران مصرف تعطیلات در چین
- چین از کشتیهای آمریکایی هزینههای ویژه دریافت میکند
- نخست وزیر چین: پکن آماده تقویت تبادلات راهبردی با کره شمالی است
- شمارش معکوس برای آغاز یکصدو سی وهشتمین نمایشگاه بین المللی «گوانگجو»
- چین به اقدام آمریکا در قرار دادن نهادهای چینی در فهرست کنترل صادرات، واکنش نشان داد
- تناقض آشکار در رویکرد آمریکا؛ تاکید بر آتش بس و ارسال سلاح به اسرائیل
- هشدار سونامی پس از زمینلرزه ۴/۷ ریشتری در فیلیپین
- حضور رهبر چین در نشست جهانی زنان
چاینا دیلی
- موفقیت چین در دستیابی به فناوری تولید تراشههای ۲D
- ترامپ: آمریکا ۱۰۰ درصد تعرفه اضافی بر چین اضافه خواهد کرد
- صلح در تنگه با خطابه جدایی طلبان به خطر افتاده است
- ایران خواستار اجرای کامل آتش بس غزه شد
- حکم دادگاه در مورد تعرفهها ضربهای به دولت آمریکا
روزنامه مردم
- جشن صدسالگی کاخ موزه پکن
- توطئه جدایی طلبانه لای بزرگترین تهدید برای صلح در تنگه تایوان است
- اقدامات مقابلهای چین علیه هزینههای بندری ایالات متحده
- گسترش مشارکت چین و عمان تحت ابتکار کمربند و جاده
- چین و عربستان رزمایش مشترک دریایی برگزار میکنند