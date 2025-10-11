پخش زنده
امروز: -
هوای اصفهان و چهار شهر دیگر استان در آغازین روز هفته ناسالم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هشت صبح روز شنبه نوزدهم مهر با میانگین ۱۰۸ AQI برای نوزدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر این اساس، شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۱۴، خیابان پروین اعتصامی ۱۲۲، بزرگراه خرازی ۱۰۷، دانشگاه صنعتی ۱۲۶، خیابان رهنان ۱۳۷، زینبیه ۱۱۱، خیابان فیض و بولوار کاوه ۱۰۹، کردآباد ۱۳۶، خیابان میرزا طاهر ۱۰۶ و ولدان ۱۱۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم ۹۹، خیابان رودکی ۶۷، سپاهانشهر ۸۰ و خیابان فرشادی ۹۴ AQI قابل قبول است.
شاهینشهر با ۹۷، زرینشهر با ۸۷، مبارکه با ۷۱، نجفآباد با ۹۶ AQI در وضعیت قابلقبول است.
کاشان با ۱۰۷ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای در حساس است.
امروز همچنین شاخص هوای خمینیشهر در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در قهجاورستان برای عموم افراد جامعه ناسالم است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرد؛ شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان موجب کاهش کیفیت هوا میشود. این شرایط تا اواسط هفته جاری ادامه دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.