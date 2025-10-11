پخش زنده
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد: جشنواره فرهنگی «نبض زندگی» با محوریت ترویج ارزشهای خانواده و عاطفه، در یزد به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش یزدی، گفت: جشنواره فرهنگی «نبض زندگی» با محوریت ترویج ارزشهای خانواده و عاطفه، با حضور جمعی از مسئولان، نویسندگان و هنرمندان در یزد به کار خود پایان داد.
فاطمه دانش یزدی، با بیان اینکه خانواده همچنان محور حیات و سلامت جامعه است، اظهار کرد: جشنواره نبض زندگی تنها یک رویداد فرهنگی نیست، بلکه یادآور این حقیقت است که جامعه پویا و سالم از خانوادهای سرشار از محبت، گفتوگو و احترام آغاز میشود.
وی با اشاره به استقبال گسترده از جشنواره افزود: بیش از ۲۵۰ اثر از اقشار مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که شامل ۵۷ داستان، ۴۲ شعر، ۱۰۵ دلنوشته و ۴۴ اثر دانشآموزی بود.
به گفته وی، این حجم مشارکت نشاندهنده ایمان فرهنگی جامعه به ارزشهای خانواده است.
دانش یزدی همچنین از همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، اداره کل تبلیغات اسلامی و خانه شعر و ادب یزد قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این حرکت فرهنگی سرآغاز برنامههای مستمر برای تحکیم روابط خانوادگی و گسترش فرهنگ عشق و مسئولیت در میان نسلهای مختلف باشد.
وی ادامه داد: از بین آثار داوری شده در بخش شعر، زهرا غلامزاده، زینب مهدیزاده رتبههای برتر و علی اکبریان، محمد احسان افتخاریپور، فاطمه غلامی، فاطمه یزدانی و ملیحه خوشحال شایسته تقدیر شدند.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد گفت: در بخش دلنوشته بزرگسال، صفیه میرجلیلی و در بخش داستان زهره باغستانی و زهرا ملک ثابت حائز رتبه برتر این جشنواره شدند.
دانش یزدی گفت: از میان دلنوشته دانشآموزی، سارینا زارعی، محمدطه محمودی و محمدحسام ذبیحی حائز رتبه برتر شدند و محمدصادق انتظاری در بخش داستان دانشآموزی رتبه برتر را به خود اختصاص داد.
این جشنواره با شعار «خانواده، نبض زندگی» برگزار شد و در پایان، ضمن تقدیر از برگزیدگان، از همه شرکتکنندگان بابت حضور پرشور و خلاقانهشان قدردانی شد.