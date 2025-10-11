اردوی زیارتی عتبات و عالیات طلاب و روحانیون کهگیلویه و بویراحمد در کشور عراق برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، به همت مرکزخدمات حوزههای علمیه استان اردوی خانوادگی زیارتی عتبات عالیات با شرکت ۴۵ نفر از طلاب و روحانیون استان به همراه خانواده آنان در کشور عراق برگزار شد. معاون معیشت و خانواده مرکز خدمات حوزههای علمیه استان هدف از برگزاری این اردو را تعمیق معارف دینی، آشنایی بیشتر با میراث تمدنی شیعه و تقویت روحیه معنوی طلاب و روحانیون بیان کرد و گفت: مرکز خدمات حوزههای علمیه استان برنامه ریزیهای لازم را برای اعزام کاروانهای متعدد زیارتی در طول سال انجام داده است و همه طلاب و روحانیون متقاضی میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با این مرکز در ارتباط باشند. حجت الاسلام دادور افزود: در این سفر معنوی، زائران ضمن زیارت حرمهای مطهر ائمه علیهم السلام در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و دیگر عتبات مقدسه و بازدید از بیت شریف امام خمینی (ره)، از برنامههای فرهنگی و تعالی خانواده نیز بهرهمند شدند. وی با بیان اینکه مرکز خدمات حوزههای علمیه استان برنامه ریزیهای لازم را برای اعزام کاروانهای متعدد زیارتی در طول سال انجام داده است اضافه کرد: همه طلاب و روحانیون متقاضی میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به این مرکز مراجعه کنند.