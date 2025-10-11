به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به همت مرکزخدمات حوزه‌های علمیه استان اردوی خانوادگی زیارتی عتبات عالیات با شرکت ۴۵ نفر از طلاب و روحانیون استان به همراه خانواده آنان در کشور عراق برگزار شد.

معاون معیشت و خانواده مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان هدف از برگزاری این اردو را تعمیق معارف دینی، آشنایی بیشتر با میراث تمدنی شیعه و تقویت روحیه معنوی طلاب و روحانیون بیان کرد و گفت: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه استان برنامه ریزی‌های لازم را برای اعزام کاروان‌های متعدد زیارتی در طول سال انجام داده است و همه طلاب و روحانیون متقاضی می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با این مرکز در ارتباط باشند.

حجت الاسلام دادور افزود: در این سفر معنوی، زائران ضمن زیارت حرم‌های مطهر ائمه علیهم السلام در شهر‌های نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و دیگر عتبات مقدسه و بازدید از بیت شریف امام خمینی (ره)، از برنامه‌های فرهنگی و تعالی خانواده نیز بهره‌مند شدند.

