در راستای طرح کشوری حفظ جزء سی و آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن کریم، طرح بارقه با محوریت دارالقرآنهای استان همدان اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: در آموزش و پرورش استان همدان، توجه به قرآن بهعنوان محور تربیت معنوی مورد تأکید جدی قرار دارد و تلاش میشود با تقویت برنامههای قرآنی، زمینه انس بیشتر دانشآموزان با کلام وحی فراهم شود.
رسول شیدایی افزود: اعتقاد داریم که آموزش صحیح روخوانی قرآن، مقدمهای برای فهم، تدبر و عمل به آموزههای الهی است و نقش مهمی در رشد متوازن شخصیت دانشآموزان ایفا میکند.
او تأکید کرد: با اجرای آزمایشی طرح بارقه که در سال قبل با پوشش ۵۰ کلاس دوره ابتدایی و ۳ هزار دانش آموز اجرا شد، طرح روخوانی و روانخوانی همزمان با حفظ جزء سی در ۷۰۰ کلاس درس و با پوشش ۲۰ هزار دانش آموز اجرا شده و مدیران دارالقرآنها با همکاری و همیاری معاونت ابتدایی مناطق و با حضور مربیان دارالقرآنها به رصد این مدارس پرداخته و به عنوان راهبر به مدارس سرکشی خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان تصریح کرد: برای آموزش صحیح طرح دوره آموزشی این آموزگاران تا ابتدای آبان ماه در مناطق برگزار شده است و در پایان طرح در خرداد ماه ۱۴۰۵ از بهترین دارالقرآنها و آموزگاران و مدارس موفق تجلیل خواهد شد.