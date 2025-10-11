پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: رسالت مهم و اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی تلاش برای رفع موانع واحدهای تولیدی و تسهیل گری در امورات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجت الاسلام علی فرجی برحق در پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی استان با تقدیر از زحمات و تلاشهای اعضای ستاد رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: اجرای دقیق مصوبات تا حصول نتیجه و رفع مشکلات مورد اهتمام قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تغییر کاربری در واحدهای تولیدی نیز بایستی بر اساس قوانین و مقررات اقدام تا از بروز مشکلات بعدی پیشگیری شود.
با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی با رویکرد رفع موانع و مشکلات مورد اهتمام ستاد اقتصاد مقاومتی و مدیران دستگاهها قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه در این جلسه هفت دستورکار و موضوع با رویکرد بررسی مشکلات و تلاش برای رفع موانع واحدهای تولیدی با حضور مدیران عامل یا نمایندگان واحدهای تولیدی مشکل. نظر و بررسی تصمیمات اتخاذ شد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان رسالت مهم و اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی تلاش برای رفع موانع واحدهای تولیدی و تسهیل گری در امورات میباشد افزود: رفع مشکلات واحدهای تولیدی در راستای حمایت از سرمایهگذاران امری ضروری است.
رئیس کل دادگستری استان تاکید کرد: اجرای دقیق مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی مورد اهتمام اعضای ستاد و مدیران دستگاهها قرار گیرد.
در این جلسه جلسه اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی به ارائه گزارشی از اقدامات و فرایند مصوبات جلسه گذشته پرداختند