مدیرکل حج و زیارت سمنان : ثبت نام حج تمتع تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بر اساس اعلام سازمان حج و زیارت، مقرر است پیش ثبتنام از دارندگان قبوض حج تمتع، از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه بیستم مهرماه در سراسر کشور آغاز شود و تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان ادامه خواهد داشت.
قدرت الله چتری مدیرکل حج و زیارت سمنان گفت: دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱شهریور ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ ،
دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ می توانند در زمان تعیین شده با مراجعه به سامانه حج من به نشانی (www.haj.ir) نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات خویش اقدام کنند.
وی افزود : درصورت مراجعه نکردن هر یک از اولویتهای اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیتهای باقیمانده، از دارندگان اولویتهای بعدی دعوت می شود.
در این مرحله واجدان شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن) را از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت به عنوان علیالحساب پرداخت نمایند.
باقیمانده هزینه سفر (بر مبنای هزینههای ارزی و ریالی) هنگام ثبتنام قطعی افراد در کاروانها محاسبه و دریافت خواهد شد.