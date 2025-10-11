پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست دور انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود میکند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود میگیرند. نتایج و برنامه ادامه روز ششم مسابقات به این شرح است:
* گروهای:
ایرلند شمالی ۲ - ۰ اسلواکی
آلمان ۴ - ۰ لوکزامبورگ (گلها: دیوید رائوم در دقیقه ۱۲، یاشوا کیمیش ۲۱ - پنالتی و ۵۰ و سرژ گنابری ۴۸)
- تیمهای ۶ امتیازی آلمان، ایرلندشمالی و اسلواکی اول تا سوم هستند و تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است.
* گروه بی:
کوزوو ۰ - ۰ اسلوونی
سوئد ۰ - ۲ سوئیس (گلها: گرانیت شاکا در دقیقه ۶۵ - پنالتی و یوهان مانزامبی ۴ + ۹۰)
- تیم سوئیس با ۹ امتیاز در صدر است و تیمهای کوزوو با ۴، اسلوونی با ۲ و سوئد با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه سی:
- یک شنبه ۲۰ مهر:
اسکاتلند - بلاروس
دانمارک - یونان
- تیمهای دانمارک و اسکاتلند با ۷ امتیاز در ردههای اول و دوم هستند و تیمهای یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
- تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدارهای بین المللی محروم است.
* گروه دی:
ایسلند ۳ - ۵ اوکراین در ریکیاویک
فرانسه ۳ - ۰ جمهوری آذربایجان (گلها: کیلیان امباپه ۲ + ۴۵، آدریان رابیو ۶۹ و فلوران تووین ۸۴)
- تیم فرانسه با ۹ امتیاز در صدر است و تیمهای اوکراین با ۴، ایسلند با ۳ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه ایی:
* شنبه ۱۹ مهر:
بلغارستان - ترکیه در صوفیه
اسپانیا - گرجستان در الچه
- تیم اسپانیا با ۶ امتیاز در صدر است و تیمهای گرجستان و ترکیه با ۳ امتیاز و بلغارستان بدون امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه اف:
- شنبه ۱۹ مهر:
مجارستان - ارمنستان در بوداپست
پرتغال - ایرلند در لیسبون
- تیم پرتغال با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای ارمنستان با ۳ و مجارستان و ایرلند با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه جی:
- یک شنبه ۲۰ مهر:
هلند - فنلاند
لیتوانی - لهستان
- تیم مالت استراحت میکند.
- تیم هلند با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای لهستان و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیمهای لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.
* گروه ایچ:
- یک شنبه ۲۰ مهر:
سن مارینو - قبرس
رومانی - اتریش
- تیم بوسنی و هرزگوین استراحت میکند.
- تیمهای اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۷ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۵ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملتها به پلی آف صعود کند.
* گروه آی:
- شنبه ۱۹ مهر:
استونی - ایتالیا در تالین
- تیم مولداوی استراحت میکند.
- تیم نروژ با ۱۵ و ایتالیا با ۹ امتیاز اول و دوم هستند.
* گروه جِی:
قزاقستان ۴ - ۰ لیختن اشتاین
بلژیک ۰ - ۰ مقدونیه شمالی
- تیم ولز استراحت کرد.
- تیم مقدونیه شمالی با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیمهای بلژیک با ۱۱ و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قزاقستان با ۶ امتیاز چهارم است. تیم لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.
* گروه کِی:
- شنبه ۱۹ مهر:
لتونی - آندورا در ریگا
صربستان - آلبانی در لسکوواچ
- تیم انگلیس استراحت میکند.
- تیم انگلیس با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیمهای آلبانی با ۸ و صربستان با ۷ امتیاز دوم و سوم و تیمهای لتونی با ۴ و آندورا بدون امتیاز چهارم و پنجم هستند.
* گروه ال:
- یک شنبه ۲۰ مهر:
فارو - چک
کرواسی - جبل الطارق
- تیم مونته نگرو استراحت کرد.
- تیمهای کرواسی و چک با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم و تیم فارو با ۹ امتیاز سوم است. تیمهای مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
- در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۹ گل در صدر است و آندری کراماریچ از کرواسی، مارکو آرنوتوویچ از اتریش و ممفیس دپای از هلند با ۶ گل در رده دوم مشترک قرار دارند.