

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود می‌کند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود می‌گیرند. نتایج و برنامه ادامه روز ششم مسابقات به این شرح است:

* گروه‌ای:

ایرلند شمالی ۲ - ۰ اسلواکی

آلمان ۴ - ۰ لوکزامبورگ (گل‌ها: دیوید رائوم در دقیقه ۱۲، یاشوا کیمیش ۲۱ - پنالتی و ۵۰ و سرژ گنابری ۴۸)

- تیم‌های ۶ امتیازی آلمان، ایرلندشمالی و اسلواکی اول تا سوم هستند و تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است.

* گروه بی:

کوزوو ۰ - ۰ اسلوونی

سوئد ۰ - ۲ سوئیس (گل‌ها: گرانیت شاکا در دقیقه ۶۵ - پنالتی و یوهان مانزامبی ۴ + ۹۰)

- تیم سوئیس با ۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های کوزوو با ۴، اسلوونی با ۲ و سوئد با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه سی:

- یک شنبه ۲۰ مهر:

اسکاتلند - بلاروس

دانمارک - یونان

- تیم‌های دانمارک و اسکاتلند با ۷ امتیاز در رده‌های اول و دوم هستند و تیم‌های یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

- تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدار‌های بین المللی محروم است.

* گروه دی:

ایسلند ۳ - ۵ اوکراین در ریکیاویک

فرانسه ۳ - ۰ جمهوری آذربایجان (گل‌ها: کیلیان امباپه ۲ + ۴۵، آدریان رابیو ۶۹ و فلوران تووین ۸۴)

- تیم فرانسه با ۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های اوکراین با ۴، ایسلند با ۳ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه ایی:

* شنبه ۱۹ مهر:

بلغارستان - ترکیه در صوفیه

اسپانیا - گرجستان در الچه

- تیم اسپانیا با ۶ امتیاز در صدر است و تیم‌های گرجستان و ترکیه با ۳ امتیاز و بلغارستان بدون امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه اف:

- شنبه ۱۹ مهر:

مجارستان - ارمنستان در بوداپست

پرتغال - ایرلند در لیسبون

- تیم پرتغال با ۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های ارمنستان با ۳ و مجارستان و ایرلند با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه جی:

- یک شنبه ۲۰ مهر:

هلند - فنلاند

لیتوانی - لهستان

- تیم مالت استراحت می‌کند.

- تیم هلند با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های لهستان و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم‌های لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.

* گروه ایچ:

- یک شنبه ۲۰ مهر:

سن مارینو - قبرس

رومانی - اتریش

- تیم بوسنی و هرزگوین استراحت می‌کند.

- تیم‌های اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۷ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۵ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملت‌ها به پلی آف صعود کند.

* گروه آی:

- شنبه ۱۹ مهر:

استونی - ایتالیا در تالین

- تیم مولداوی استراحت می‌کند.

- تیم نروژ با ۱۵ و ایتالیا با ۹ امتیاز اول و دوم هستند.

* گروه جِی:

قزاقستان ۴ - ۰ لیختن اشتاین

بلژیک ۰ - ۰ مقدونیه شمالی

- تیم ولز استراحت کرد.

- تیم مقدونیه شمالی با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های بلژیک با ۱۱ و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قزاقستان با ۶ امتیاز چهارم است. تیم لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.

* گروه کِی:

- شنبه ۱۹ مهر:

لتونی - آندورا در ریگا

صربستان - آلبانی در لسکوواچ

- تیم انگلیس استراحت می‌کند.

- تیم انگلیس با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیم‌های آلبانی با ۸ و صربستان با ۷ امتیاز دوم و سوم و تیم‌های لتونی با ۴ و آندورا بدون امتیاز چهارم و پنجم هستند.

* گروه ال:

- یک شنبه ۲۰ مهر:

فارو - چک

کرواسی - جبل الطارق

- تیم مونته نگرو استراحت کرد.

- تیم‌های کرواسی و چک با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم و تیم فارو با ۹ امتیاز سوم است. تیم‌های مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

- در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۹ گل در صدر است و آندری کراماریچ از کرواسی، مارکو آرنوتوویچ از اتریش و ممفیس دپای از هلند با ۶ گل در رده دوم مشترک قرار دارند.