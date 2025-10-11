رئیس شورای اسلامی شهر گردشگری سرعین گفت: سرمایه‌گذاری پایدار نیازمند رویکردی جامع و راهبردی است و همکاری میان دستگاه‌ها نقش مهمی در جذب سرمایه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل جعفر بذری ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اردبیل اظهار کرد: سرمایه‌گذاری پایدار نیازمند رویکردی جامع و راهبردی است و همکاری میان دستگاه‌ها نقش مهمی در جذب سرمایه دارد.

وی با اشاره به تقسیم وظایف زیرکمیته‌های تخصصی شامل گردشگری، صنایع‌دستی، هوشمندسازی، عمران شهری و خدمات افزود: هماهنگی میان این کمیته‌ها، زمینه‌ساز اجرای موفق برنامه‌ها و جذب سرمایه‌های جدید خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر گردشگری سرعین، همچنین بزرگ‌ترین چالش پیش روی سرمایه‌گذاری در استان را بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها به فرآیند سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مشکلات مربوط به تخصیص زمین و ناهماهنگی سامانه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری، منابع طبیعی و امور اراضی روند جذب سرمایه را با چالش مواجه کرده است و گاهی این دستگاه‌ها به جای تسهیل، خود به مانعی در مسیر سرمایه‌گذاران تبدیل می‌شوند.

بذری تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران فعلی و رفع موانع پیش روی آنان، گامی مؤثر در تقویت سرمایه‌گذاری‌های موجود و جذب سرمایه‌های جدید خواهد بود.

وی همچنین ضمن اعلام آمادگی مجموعه مدیریت شهری و شورای شهر سرعین، بر همکاری کامل با دیگر دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای همایش بین‌المللی اردبیل تأکید کرد و اعلام نمود که برابر تصمیمات متخذه، شهر گردشگری سرعین میزبان این همایش بین‌المللی خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر گردشگری سرعین، در پایان اظهار داشت: با هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها و پشتیبانی مدیریت شهری، می‌توان همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اردبیل را به بهترین شکل ممکن برگزار کرد.