رئیس سازمان حج و زیارت اصفهان: پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ از فردا ، بیستم مهر ماه آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس سازمان حج و زیارت اصفهان از آغاز پیشثبتنام متقاضیان اعزام به حج تمتع سال ۱۴۰5 در استان هزمان با سراسر کشور گفت: این ثبتنام بر اساس اولویتبندی اعلام شده و به صورت غیرحضوری از طریق سامانه my.haj.ir انجام میشود.
حجت الاسلام حسین اژدری افزود: در این دوره تمامی دارندگان قبوض ودیعه گذاری حج تمتع تا تاریخ سی و یکم شهریور 86 از ساعت ۱۰صبح یکشنبه بیستم مهر ماه سال جاری،دارندگان قبوض تا تاریخ سی ام آبان 86 از ساعت ۱۰صبح چهارشنبه بیست و سوم مهرماه و دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ سی ام آذرماه 86، از ساعت ۱۰صبح شنبه بیست و ششم مهرماه سال جاری ، میتوانند پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: این پیش ثبت نام تا تکمیل ظرفیت کاروان ها ادامه دارد و در صورت تکمیل نشدن ظرفیت، از اولویتهای بعدی دعوت میشود.
رئیس سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت : متقاضیان با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به تکمیل و به روزرسانی اطلاعات خود اقدام و یا به دفاتر و شرکتهای زیارتی شهرستان مراجعه کنند.
عملیات اعزام کاروانهای حج تمتع از دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ آغاز و تا پایان خرداد ماه ادامه خواهد داشت.