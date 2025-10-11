به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛جواد احمد پور گفت: با هدف تشدید نظارت بر صنوف مختلف و جلوگیری از تخلفات احتمالی، تیم بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ۲۰ واحد صنفی بازدید کرد.

مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود:در این بازرسی‌ها برای ۱۰ واحد متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل و جهت رسیدگی و اعمال قانون به مراجع قضایی ارسال شد.

همچنین در این بازدیدها،ضمن قدردانی از برخی واحدهای نمونه، قول‌های مساعدی برای رفع موانع و مشکلات صنوف استان ارائه شد.