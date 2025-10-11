مسابقات قهرمانی موی تای استان اصفهان در نجف آباد
مسابقات قهرمانی موی تای استان اصفهان به میزبانی شهرستان نجف آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته موی تای استان گفت: ۱۵۰ ورزشکار از ۱۳ شهرستان در ۵ رده سنی در این مسابقات رقابت کردند.
وی افزود: نفرات برتراین مسابقات عضو تیم استان و به مسابقات کشوری اعزام میشوند.
