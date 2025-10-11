بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۶۹۰ هزار کیلووات ساعت برق در تمامی تابلو‌ها طی هفته اخیر بود؛ فروش این میزان برق به ثبت مجموع ارزشی برابر ۵ هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق در این هفته با فروش ۲ میلیارد و ۳۹۹ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف بیشترین سهم را از فروش هفتگی برق در بورس انرژی ایران داشت، ارزش معاملات برق ثبت شده در این تابلو به ۴ هزار و ۱۵۳ میلیارد ریال رسید.

همچنین در این هفته ۱۱۱ میلیون کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی در تابلو فیزیکی برق بورس انرژی دادوستد شد.

تابلو مشتقه برق سبز میزبان دادوستد ۲۵ میلیون و ۳۵۸ هزار کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود و در این بازه هفتگی از تابلو برق سبز فیزیکی نیز ۳.۵ میلیون کیلووات ساعت برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر به فروش رفت.