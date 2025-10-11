پخش زنده
امروز: -
با برگزاری روز مزرعه در روستای الله آباد شهرستان شیروان، ارقام مختلف ذرت علوفهای سازگار با اقلیم این شهرستان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، روز مزرعه مقایسه عملکرد ارقام مختلف ذرت علوفهای در مزرعه نمونه روستای اللهآباد شهرستان شیروان برگزار شد. در این برنامه که با حضور بهرهبرداران، کارشناسان و مسئولان استانی برگزار شد، عملکرد و ویژگیهای چند رقم ذرت از جمله ماکا، وایپر، مای، ۷۰۳ و ۷۰۴ مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
روز مزرعه، فرصتی برای انتقال دانش و جدیدترین یافتههای تحقیقاتی به بهره برداران بخش کشاورزی است.