به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ حجت الاسلام علی فرجی برحق در پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان با تقدیر از زحمات و تلاش‌های اعضای شورا در جهت پیگیری و اهتمام در اجرای مصوبات و تشکر از تلاش‌های ارزنده سخت کوشان فراجا هفته فراجا را به حافظان نظم و امنیت تبریک گفت.

وی افزود: با توجه به اینکه از موضوعات جلسه گزارش اداره کل صمت استان در خصوص اجرای سامانه مانیتورینگ در معادن زنجان بود که با گزارش داده شده و اقدامات خوب انجام شده دستگاه قضایی با جدیت به دنبال اجرای کامل طرح مانیتورینگ معادن استان می‌باشد و در این خصوص اراده جدی است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: با اجرای طرح مانیتورینگ در معادن استان از میزان اضافه برداشت از معادن و بروز تخلفات جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف پسمانده‌های روی در استان امر ضروری است اظهار کرد: تا به امروز اقدامات موثری در خصوص انجام نشده است، بنا براین در این راستا مدیران و متولیان امر مطابق قوانین و مقررات به وظایف خود عمل کنند.

فرجی برحق با بیان اینکه از وظایف اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه دفاع از اصول محکمات نظام و انقلاب است، افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی بر اساس وظایف قانونی اهتمام جدی در حوزه حفظ حقوق عامه انجام دهند.

رئیس کل دادگستری زنجان گفت: دستگاه‌های متولی در خصوص ساماندهی پسماند‌ها و حل مشکلات آن اقدامات موثر و لازم انجام دهند

در این جلسه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال ضمن ارائه گزارش اقدامات بر اجرای مصوبات حفظ حقوق بیت المال تاکید کردند.