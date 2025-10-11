پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزش و پرورش با هدف شرکت در نشست تخصصی با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و بررسی موضوعات و مسائل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی، وارد تبریز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی صبح امروز، شنبه ۱۹ مهرماه در بدو ورود به تبریز، مورد استقبال استاندار آذربایجان شرقی، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.
این سفر یکروزه با هدف شرکت در نشست تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و بررسی مهمترین مسائل و چالشهای آموزشی و تربیتی استان انجام میشود.
در این نشست، استاندار آذربایجان شرقی، اعضای شورای معاونان ادارهکل آموزش و پرورش استان، مدیران و رؤسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق نیز حضور خواهند داشت و موضوعات مرتبط با کیفیت آموزشی، وضعیت نیروی انسانی، زیرساختهای آموزشی و اجرای برنامههای تحولی وزارت آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین بر اساس برنامه پیشبینیشده، وزیر آموزش و پرورش در جریان این سفر، در برنامههای بازدید و نظارتی نیز حضور خواهد داشت.