به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اتحادیه فرش دستباف استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا وسیما گفت: ارزش ریالی این فرش تولیدی استان ۳۳۰ میلیارد تومان است.

کامیابی مسک از کاهش ۱۵ درصدی تولید فرش در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: فرش تولید شده در مدت مشابه پارسال در استان ۸۰ هزار مترمربع بوده است.

وی افزود: هم اکنون ۵۰ هزار بافنده در استان در نقش‌های ریزه ماهی خشتی، نائین و طرح‌های ایلاتی در رنگ و اندازه‌های مختلف فرش تولید می‌کنند.