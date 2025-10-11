پخش زنده
بافندگان خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال ۶۵ هزار متر مربع فرش دستباف تولید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اتحادیه فرش دستباف استان در گفتوگو با خبرنگار صدا وسیما گفت: ارزش ریالی این فرش تولیدی استان ۳۳۰ میلیارد تومان است.
کامیابی مسک از کاهش ۱۵ درصدی تولید فرش در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و افزود: فرش تولید شده در مدت مشابه پارسال در استان ۸۰ هزار مترمربع بوده است.
وی افزود: هم اکنون ۵۰ هزار بافنده در استان در نقشهای ریزه ماهی خشتی، نائین و طرحهای ایلاتی در رنگ و اندازههای مختلف فرش تولید میکنند.