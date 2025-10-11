پخش زنده
درخواست سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار به ۶۰۱ هزار میلیارد ریال رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: ارزش درخواستهای سرمایهگذاری در این منطقه در نیمه نخست سالجاری با افزایش چشمگیر ۵۲۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۶۰۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
محمدسعید اربابی گفت: بر اساس آمارهای رسمی، در نیمه نخست سالجاری ۴۰۶ درخواست سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده است که در مقایسه با ۲۸۱ مورد در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد ۴۴ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ درخواست سرمایهگذاری گذاری ۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، افزود: افزایش کمّی و کیفی درخواستهای سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار بیانگر رشد اعتماد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به فضای کسب و کار و فرصتهای متنوع سرمایهگذاری در این منطقه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: بررسیها نشان میدهد بیشترین درخواستها مربوط به حوزههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و زیرساختی بوده که سهم قابلتوجهی از کل سرمایهگذاریهای جدید را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: رشد ۵۲۹ درصدی ارزش ریالی درخواستهای سرمایهگذاری حاصل سیاستهای تسهیلگر و حمایتی سازمان، کاهش بروکراسی اداری، کوتاه شدن زمان صدور مجوزها و ایجاد بسترهای جدید برای ورود سرمایهگذاران است.
اربابی با اشاره به موقعیت راهبردی چابهار در محور شرق کشور گفت: منطقه آزاد چابهار بهعنوان بزرگترین و تنها منطقه آزاد اقیانوسی ایران، دروازهای مطمئن برای توسعه صادرات، ترانزیت بینالمللی، صنایع انرژیبر و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی محسوب میشود.