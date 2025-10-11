پخش زنده
اورژانس ۱۱۵ استان گیلان در سهماهه تابستان، در مجموع ۴۶ هزار و ۱۱۴ مأموریت به ثبت رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان با اشاره به انجام ۴۶ هزار و ۱۱۴ ماموریت اورژانس در ۳ ماه تابستان گفت: از این تعداد ماموریت، ۱۳ هزار و ۵۹۲ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی بوده که در جریان آن به ۱۱ هزار و ۷۳۴ مصدوم امدادرسانی شد.
جمشید محمدی با بیان اینکه در این بازهی زمانی ۲۳ نفر از مصدومان حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند گفت: این تعداد تلفات در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۰ درصد کمتر است.
وی افزود: در بخش حوادث غیرترافیکی ، ۷۲ مورد غرقشدگی گزارش شد که این آمار در مقایسه با سال گذشته ۶ درصد کاهش یافته است.
رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان گیلان با بیان اینکه در تابستان امسال با کمک واحدهای موتورلانس هزار و ۲۰۵ مأموریت ثبت شد گفت: در همین مدت بالگرد اورژانس ۲ مأموریت انجام داد و ۶۳۵ مأموریت هم با همت اورژانس ویژه بانوان انجام شد.