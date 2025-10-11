به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در ابتکاری از سوی اتاق بازرگانی خرمشهر، جمعی از کودکان و نوجوانان پس از گذراندن دوره‌های آموزش بازاریابی و کارآفرینی، نمایشگاهی از محصولات دست‌ساز خود برپا کردند.

نمایشگاهی که با عنوان بازرگانان کوچک شناخته می‌شود و هدف آن پرورش روحیه کارآفرینی در نسل آینده است.

کودکان در این مسیر با مفاهیم پایه تجارت، محیط بازار، نشان سازی،خرید و فروش آشنا می شوند و انگیزه کار بازرگانی در آنها ایجاد می شود.

این دومین سال است که کودکان خرمشهری با گذراندن چنین آموزش هایی در این نمایشگاه محصولات مورد نظر خود را به نمایش می گذارند و برای فروش طبق آموخته های خود عرضه می کنند.