رئیس اداره محیط‌زیست دریایی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست مازندران گفت: سه مرکز حمایت فک خزری در شهرستان‌های تنکابن، بابلسر و میانکاله درحال راه‌اندازی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛فک خزری با چالش‌های زیست‌محیطی جدی مواجه است؛ از آلودگی‌های دریایی گرفته تا تخریب زیستگاه‌ها و کاهش منابع غذایی حضور این گونه در سواحل شمالی کشور زنگ هشداری برای توجه بیشتر به حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی و ساحلی است.

رئیس محیط‌زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران با اشاره به افزایش شمار لاشه‌های فک خزری در سواحل دریای مازندران، گفت: اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری در دستور کار قرار دارد.

سیدمحسن کاظمی‌تبار به تشکیل دبیرخانه برنامه اقدام ملی حفاظت از فک‌ها در دانشکده تربیت مدرس نور، افزود: سه مرکز حمایت فک خزری در شهرستان‌های تنکابن، بابلسر و میانکاله درحال راه‌اندازی است.

وی بیان کرد: اقدامات مربوط به تجهیزات این مراکز انجام شده و به‌زودی شاهد افتتاح این مراکز در شهرستان‌های استان خواهیم بود.

کاظمی‌تبار افزود: در کنار بحث‌های زیست‌محیطی و اهمیت حفاظت از این گونه مهم دریایی موضوعات مربوط به آموزشی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی یادآور شد: البته با توجه به اهمیت حفاظت ازاین‌گونه در دریا در کنار پایش‌های دریایی، پایش‌های ساحلی در دستور کار ما قرار دارد.

رئیس محیط‌زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط‌زیست مازندران گفت: کماکان توصیه ما به مردم و مسافران این است درصورت مواجه شدن با لاشه فک خزری موارد را با سامانه ۱۵۴۰ تماس بگیرند.

فک خزری، یکی از نادرترین پستانداران دریایی جهان، در فهرست گونه‌های در خطر انقراض اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) جای دارد. این گونه ارزشمند به‌واسطه موقعیت منحصر‌به‌فرد جغرافیایی مازندران، بخشی از نوار ساحلی دریای خزر را برای عبور و زیست موقت خود برمی‌گزیند.