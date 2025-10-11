پخش زنده
در هفته منتهی به ۱۶ مهر، مجموع ارزش معاملات بورس انرژی ایران به ۱۰۶ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال رسید که ۶۳ درصد آن مربوط به رینگ بینالملل بازار فیزیکی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: رینگ داخلی با ۲۴ درصد و بازار برق با ۶ درصد از ارزش کل معاملات سهم داشتند و ۷ درصد نیز مربوط به معاملات ابزارهای مالی بود.رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی میزبان فروش ۲۰۸ هزار و ۶۴۶ تن حاملهای انرژی بود که ارزش آن ۷۰ هزار و ۵۸۳ میلیارد ریال ثبت شد. شرکت پالایش نفت کرمانشاه با فروش ۴۰ هزار تن تهمانده برج تقطیر به ارزش ۱۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال، صدرنشین فروشندگان این رینگ شد.
در رینگ داخلی نیز ۶۶ هزار و ۲۳۵ تن حامل انرژی به ارزش ۲۲ هزار و ۷۹۳ میلیارد ریال معامله شد. شرکت پالایش نفت بندرعباس با فروش ۱۰ هزار تن بلندینگ نفتا به ارزش ۴ هزار و ۳۷۹ میلیارد ریال، در صدر فروشهای این رینگ قرار گرفت.
از سوی دیگر، بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در روز شنبه ۱۹ مهر میزبان عرضههای متعددی از فرآوردههای هیدروکربوری خواهد بود که مهمترین آن عرضه ۴۰ هزار تن نفت سفید ویژه خوراک صنایع شرکت پالایش نفت امام خمینی است. همچنین، عرضههای نیتروژن مایع و اکسیژن مایع در رینگ داخلی انجام خواهد شد.